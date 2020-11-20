В Минздраве предлагают увеличить тариф на оказание паллиативной помощи в 3,6 раза

Национальная служба здоровья предлагает увеличить в 2021 году тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи. Он может возрасти в 3,6 раза.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
“НСЗУ предлагает увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи в 3,6 раза. Тариф на предоставление мобильной паллиативной помощи – в 3 раза”, – указано в сообщении.
Этого удастся достичь, если будет утверждено увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год до 225 млрд гривен.
По оценке Украинского центра общественных данных, в паллиативной помощи в Украине нуждаются более 320 тыс. пациентов, а членам их семей необходимо сопровождение и поддержка.
С 1 апреля 2020 года услуга по предоставлению паллиативной помощи вошла в Программу медицинских гарантий. На данный момент 485 медицинских учреждений заключили договоры о предоставлении паллиативной помощи с Национальной службой здоровья Украины. Наибольшее количество больниц, которые оказывают паллиативную помощь по контракту, во Львовской области – 41.
“В стационаре оказывает помощь 431 медицинское учреждение. На сегодня эти заведения получили от НСЗУ более 216,8 млн грн. На предоставление мобильной паллиативной помощи с НСЗУ имеют договоры 203 учреждения. НСЗУ им выплатила более 176 млн грн”, – информируют в НСЗУ.
Напомним, Министерство здравоохранения инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагают увеличить до 63 тысяч гривен.
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