0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 105 0

День финансов: $300 млн на трансферты, поиски заробитчан, Исландия для богачей

Понедельник, 23 ноября. Тот случай, когда с миру по нитке.

Украина планирует взять $300 млн на “чрезвычайные денежные трансферты”.

Власть решила признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта “Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19” и привлечь $300 млн для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

В Эмиратах нашли новые нефтяные месторождения. Как заявляет высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) ,объемы, по предварительным подсчетам, составляют 22 миллиарда баррелей в год. Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби.

Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран. В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран, и заявили, что следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и Европе. В Украине чаще всего минимальную зарплату работодатели предлагают по вакансиям фасовщиков, грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников. При этом в Европе на минималку ищут других работников, уверяет Jooble.

Отметим, что при поиске работы надо быть всегда осторожным. Сегодня для вас на Youtube-канале Finance.ua выпустили специальное видео, в котором детально рассказали о ТОП-5 самых популярных схемах мошенников при трудоустройстве.

Исландия откроет границы для богатых туристов. Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев. Об этом пишет Bloomberg.

Если вы вдруг забыли, каково в Исландии. Это Рейкьявик.
Согласно новым правилам, в стране можно находиться в течение шести месяцев без перерыва, “имея оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывая почти шестизначную сумму”.

Мир в 2030 году. Прогноз от Deutsche Bank. Аналитики-исследователи Deutsche Bank в своем прогнозе “Мир в 2030 году” отметили, что если 2010-е годы нас чему-то и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошлых десяти лет при оценке перспектив будущего десятилетия.

Украина поднялась в международном рейтинге качества дорог. Украина в 2020 году поднялась на 126-е место в общем рейтинге качества дорог (146-е в 2019 году), сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) со ссылкой на международный рейтинг “Индекс процветания” (The Legatum Prosperity Index) , публикуемый образовательным аналитическим центром Legatum Institute.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.