День финансов: $300 млн на трансферты, поиски заробитчан, Исландия для богачей

Понедельник, 23 ноября. Тот случай, когда с миру по нитке.

Украина планирует взять $300 млн на “чрезвычайные денежные трансферты”.



Власть решила признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта “Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19” и привлечь $300 млн для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

В Эмиратах нашли новые нефтяные месторождения. Как заявляет высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) ,объемы, по предварительным подсчетам, составляют 22 миллиарда баррелей в год. Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби.

Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран. В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран, и заявили, что следят за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

Вакансии с минимальной зарплатой в Украине и Европе. В Украине чаще всего минимальную зарплату работодатели предлагают по вакансиям фасовщиков, грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников. При этом в Европе на минималку ищут других работников, уверяет Jooble.

Отметим, что при поиске работы надо быть всегда осторожным. Сегодня для вас на Youtube-канале Finance.ua выпустили специальное видео, в котором детально рассказали о ТОП-5 самых популярных схемах мошенников при трудоустройстве.

Исландия откроет границы для богатых туристов. Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев. Об этом пишет Bloomberg.

Если вы вдруг забыли, каково в Исландии. Это Рейкьявик.

Согласно новым правилам, в стране можно находиться в течение шести месяцев без перерыва, “имея оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывая почти шестизначную сумму”.

Мир в 2030 году. Прогноз от Deutsche Bank. Аналитики-исследователи Deutsche Bank в своем прогнозе “Мир в 2030 году” отметили, что если 2010-е годы нас чему-то и научили, так это тому, что нельзя руководствоваться трендами прошлых десяти лет при оценке перспектив будущего десятилетия.

Украина поднялась в международном рейтинге качества дорог. Украина в 2020 году поднялась на 126-е место в общем рейтинге качества дорог (146-е в 2019 году), сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) со ссылкой на международный рейтинг “Индекс процветания” (The Legatum Prosperity Index) , публикуемый образовательным аналитическим центром Legatum Institute.