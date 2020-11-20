В полиции рассказали, соблюдают ли украинцы "карантин выходного дня"

В течение выходных, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11.11.2020 №1100, полицейские проводили проверку соблюдения требований «карантина выходного дня».
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В целом полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности:
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По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протокола.
Кроме того, в течение двух дней полицейские вынесли 1395 постановлений за невыполнение требования по ношению масок: из них 1369 – во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 – во время пребывания в общественном транспорте.
Напомним с 21 ноября вступили в силу новые штрафы за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты. Теперь предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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