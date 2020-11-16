Современная телефония от сервиса Zadarma для нужд бизнеса

Сервис Zadarma предлагает получить номер 800 для того, чтобы не только без территориального присутствия, но и без абсолютно ненужного оборудования максимально эффективно телефонизировать бизнес. Номер 800 существует двух видов: стандартный и серебряный.
Преимущества, что предлагает Zadarma своим клиентам:
Стоимость номера:
Для всех абонентов, что будут звонить в пределах страны на номер 800 услуги бесплатные, ведь звонок оплачивает владелец номера по прозрачному тарифу – два цента за минуту. Номер 800 работает на прием звонков лишь по территории Украины, чтобы совершить звонок на этот номер необходимо с любого телефона набрать: 0 800 и необходимый номер.
Также для выгодных звонков бизнеса внутри страны вы сможете подключить тарифные пакеты, в которые уже включены виртуальные номера и исходящие минуты для звонков, а также расширенные возможности АТС.
Что необходимо учесть для того, чтобы выбрать наиболее подходящий тариф:
На сегодняшний день сервис представляет несколько тарифов для выгодных звонков бизнеса внутри страны:
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