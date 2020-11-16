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Современная телефония от сервиса Zadarma для нужд бизнеса

Сервис Zadarma предлагает получить номер 800 для того, чтобы не только без территориального присутствия, но и без абсолютно ненужного оборудования максимально эффективно телефонизировать бизнес. Номер 800 существует двух видов: стандартный и серебряный.

Преимущества, что предлагает Zadarma своим клиентам:

  • телефонизация офиса буквально за несколько минут через бесплатную АТС;
  • необходимые функции: автоответчик, голосовое меню, различные статистические данные звонков и множество других. Стоит отметить, что все данные функции клиент легко сможет настроить;
  • множество предложений для максимальной экономии: выбор выгодной тарификации и бонусные звонки.

Стоимость номера:

  • абонплаты нет, номер предоставляется бесплатно, но установлен платеж за месяц за входящие звонки;
  • тридцать входящих линий предоставляются абоненту без оплаты

Для всех абонентов, что будут звонить в пределах страны на номер 800 услуги бесплатные, ведь звонок оплачивает владелец номера по прозрачному тарифу – два цента за минуту. Номер 800 работает на прием звонков лишь по территории Украины, чтобы совершить звонок на этот номер необходимо с любого телефона набрать: 0 800 и необходимый номер.

Также для выгодных звонков бизнеса внутри страны вы сможете подключить тарифные пакеты, в которые уже включены виртуальные номера и исходящие минуты для звонков, а также расширенные возможности АТС.

Что необходимо учесть для того, чтобы выбрать наиболее подходящий тариф:

  • звонки только по территории Украины;
  • платы за соединения нет;
  • в ценах за все пакеты заложен налог;
  • звонки абонентам внутри сети Zadarma предоставляются бесплатно;
  • качество связи максимальное для всех без исключения тарифов, благодаря использованию премиум маршрутов;
  • услуга CallerID (передача номера АОН) предусмотрена для всех тарифов.

На сегодняшний день сервис представляет несколько тарифов для выгодных звонков бизнеса внутри страны:

  • стандарт – рассчитан для маленькой команды – до пяти человек, стоимость – 0 долларов, но есть возможность подключить все необходимые услуги;
  • пакет офис – для команды от двух до десяти человек, данный тариф самый популярный, также его рекомендует сервис Zadarma, в тариф включены – звонки, возможность выбора номера, стоимость – семнадцать долларов;
  • пакет корпорация – данное предложение будет актуальным для больших команд от пяти до четырехсот человек, по тому количество предоставленных минут в рамках пакета может увеличено от двух до двадцати раз, стоимость – тридцать три доллара.

По материалам Zadarma
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