Современная телефония от сервиса Zadarma для нужд бизнеса

Сервис Zadarma предлагает получить номер 800 для того, чтобы не только без территориального присутствия, но и без абсолютно ненужного оборудования максимально эффективно телефонизировать бизнес. Номер 800 существует двух видов: стандартный и серебряный.

Преимущества, что предлагает Zadarma своим клиентам:

телефонизация офиса буквально за несколько минут через бесплатную АТС ;

; необходимые функции: автоответчик, голосовое меню, различные статистические данные звонков и множество других. Стоит отметить, что все данные функции клиент легко сможет настроить;

множество предложений для максимальной экономии: выбор выгодной тарификации и бонусные звонки.

Стоимость номера:

абонплаты нет, номер предоставляется бесплатно, но установлен платеж за месяц за входящие звонки;

тридцать входящих линий предоставляются абоненту без оплаты

Для всех абонентов, что будут звонить в пределах страны на номер 800 услуги бесплатные, ведь звонок оплачивает владелец номера по прозрачному тарифу – два цента за минуту. Номер 800 работает на прием звонков лишь по территории Украины, чтобы совершить звонок на этот номер необходимо с любого телефона набрать: 0 800 и необходимый номер.

Также для выгодных звонков бизнеса внутри страны вы сможете подключить тарифные пакеты, в которые уже включены виртуальные номера и исходящие минуты для звонков, а также расширенные возможности АТС.

Что необходимо учесть для того, чтобы выбрать наиболее подходящий тариф:

звонки только по территории Украины;

платы за соединения нет;

в ценах за все пакеты заложен налог;

звонки абонентам внутри сети Zadarma предоставляются бесплатно;

качество связи максимальное для всех без исключения тарифов, благодаря использованию премиум маршрутов;

услуга CallerID (передача номера АОН ) предусмотрена для всех тарифов.

На сегодняшний день сервис представляет несколько тарифов для выгодных звонков бизнеса внутри страны: