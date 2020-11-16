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Председатель Госгеокадастра анонсировал увольнение 60% сотрудников

Председатель Госгеокадастра анонсировал увольнение 60% сотрудников

Кабинет министров решил ликвидировать как юридические лица публичного права – территориальные органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, что приведет к сокращению ее штата.

Соответствующее постановление №1118 от 16 ноября опубликовано на официальном правительственном портале, сообщает пресс-служба ведомства.

Этим же постановлением предусмотрено, что новые территориальные органы Госгеокадастра будут созданы как структурные подразделения аппарата указанной Службы.

Как пояснил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко, это решение связано с передачей значительной части земель местным общинам.

“Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к преобразованию Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра”, – сообщил Лещенко.

Он отметил, что по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.

При этом передача земель в распоряжение ОТО снимает значительную часть нагрузки, которая есть сейчас ввиду распоряжения землями сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

“О сотрудниках и их дальнейшей судьбе – мы будем рассматривать возможность максимального сохранения профильных специалистов. В этом нам придется конкурировать с территориальными общинами, в связи с передачей им земель за пределами населенных пунктов, тоже будут искать соответствующих специалистов”, – отметил председатель.

Лещенко добавил, что новая структура Госгеокадастра в ближайшее время будет обнародована на официальном сайте.

По материалам Зеркало Недели
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