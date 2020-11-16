В Киеве мошенники обманули банк на 1,4 млн грн

Пятеро фигурантов выдавали себя за IT-специалистов финансового учреждения. Под видом «тестирования платежной системы» они произвели незаконные переводы денег на подконтрольные счета. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Сотрудники киберполиции Киева совместно со следователями Голосеевского управления полиции разоблачили пятерых граждан в мошенничестве.
Киберполиция установила, что к правонарушению причастны пятеро фигурантов в возрасте 24-35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.
Злоумышленники звонили в банк, выдавая себя за работников IT-поддержки этого же учреждения. Под видом проверки платежной системы они убедили кассира провести несколько «тестовых» операций. Однако оказалось, что таким образом правонарушители проводили транзакции на подконтрольные им счета.
Фото: МВС
В результате таких действий они незаконно присвоили 1,4 миллиона гривен банковского учреждения.
По месту жительства фигурантов, а также в месте отбывания наказания правоохранители провели обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.
Фото: МВС
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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