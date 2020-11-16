Столичные мошенники пытались выманить у иностранцев $500 тысяч

Правоохранители задержали двух жителей Киева, которые путем обмана и злоупотребления доверием пытались завладеть денежными средствами в размере $500 тысяч.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 18 ноября.

Как отмечается, злоумышленники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещение причиненных убытков и привлечение виновных к ответственности. Они также заверили представителя в якобы личных связях с руководством Офиса генерального прокурора, что не соответствовало действительности.



Фото: СБУ

Правоохранители задержали их при получении части суммы – 250 тысяч долларов.

В настоящее время ведутся следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по статье о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины) и избрании меры пресечения.