Кабмин одобрил проект соглашения о безвизе еще с одной страной

Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании в среду, 18 ноября.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию на это время в отношениях между Украиной и Республикой Индонезия в сфере поездок граждан действует несимметричный визовый режим. Граждане Украины могут путешествовать в Индонезию без виз сроком до 30 дней. В то же время гражданам Республики Индонезия для въезда в Украину необходимо оформлять соответствующую визу.

Положениями соглашения предусматривается возможность осуществления гражданами государств сторон безвизовых путешествий:

сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию;

сроком до 30 дней в течение 60 дней для поездок граждан Республики Индонезия в Украину.

Установление между Украиной и Индонезией безвизового режима придаст мощный импульс развитию партнерских взаимоотношений двух государств, будет способствовать активизации экономического сотрудничества и двустороннего сотрудничества, привлечению иностранных инвестиций и увеличению количества путешествующих в Украину граждан Республики Индонезия, что, в итоге, приведет к превышению косвенных доходов в государственный бюджет над фактическими потерями.

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