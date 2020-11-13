День финансов: компания для ипотеки под 5-7%, кокаин в бананах на 4 млн

В холодную среду (18 ноября) расскажем о новостях, которые (надеемся) помогут вам согреться.
Все “структурные маяки” – Done. Как заявил Президент Владимир Зеленский в диалоге с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, на сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены. Также он отметил, что у команды Украины и МВФ “есть прочное доверие, и они тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию”.
Пока от этого теплее не стало? 🌡️ Тогда продолжим:
Компания для ипотеки под 5-7%. Кабмин поручил Минфину создать компанию, которая будет заниматься доступным ипотечным кредитованием населения. Льготная ипотека будет предусматривать ставки от 5% до 7% годовых на срок от 60 месяцев до 240 месяцев. В то же время будут действовать определенные требования к жилью.
Сменить оператора станет проще. НКРСИ приняла решение, согласно которому поменять сотового оператора с сохранением номера можно будет за один день и сама процедура упростится. Среди прочего телеком-регулятор намерен внедрить принцип “единого окна”. То есть пользователям достаточно будет обратиться к оператору-“реципиенту”, в сеть которого абонент выразил желание перенести номер.
Вам несвоевременно сдали жилье? Штраф. Верховный Суд рассмотрел дело о взыскании с застройщика морального вреда за то, что он несвоевременно сдал жилье в эксплуатацию. Ранее инвесторы не могли взыскать с застройщика морального вреда, поскольку в договорах, как правило, не предусматривают ответственности за подобные нарушения. Согласно решению суда, такое возмещение может быть взыскано на основании Закона Украины «О защите прав потребителей».
Кокаин в бананах на $4 млн. В Одессе таможенники обнаружили кокаин в бананах. Наркотики перемещались в контейнере, во время его сканирования было обнаружено нетипичную плотность. В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в секции находится 20 обернутых пленкой пакетов общим весом брутто 22,6 кг. Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин. На теневом рынке стоимость изъятого кокаина составляет $ 4 млн.
5 млрд гривен на кредиты для ремонта дорог. Укравтодор привлек 5 млрд гривен кредита на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году. Срок заимствования – до 15 лет под государственную гарантию.
Безвиз еще с одной страной. Сегодня Кабмин одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований. Теперь, согласно решению Кабмина, разрешаются безвизовые поездки сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезии и сроком до 30 дней в течение 60 дней для поездок граждан Индонезии в Украине.
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