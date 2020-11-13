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Зарплаты и пенсии: Уманский назвал расходы, которые до конца года будут под угрозой

Зарплаты и пенсии: Уманский назвал расходы, которые до конца года будут под угрозой

Подготовка ко второй волне коронавируса в Украине пока что проваливается, до конца года под угрозой могут оказаться расходы на коммунальные услуги, зарплаты и пенсии.

Об этом сообщил экс-министр финансов и бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский во время сегодняшнего брифинга.

“За 10 месяцев текущего года ковидный фонд на 40 млрд уже потрачен, потрачен преимущественно не на меры борьбы с COVID-19, а на другие приоритеты, которые определило для себя правительство. Медицинская инфраструктура не создана, подготовка ко второй волне пандемии – пока проваливается”, – заявил экс-министр финансов.

Уманский добавил, что за этот же период государство на 95% не профинансировало расходы общегосударственного бюджета: “В т. ч. почти на 35 млрд расходы защищенные”. По его словам, доходная часть после секвестра бюджета выглядит такой, что может быть выполнена до конца этого года.

“Между тем, 300 млрд грн плановых расходов, которые должны быть обеспечены соответствующими заимствованиями, под угрозой. Удалось привлечь лишь чуть больше 100 млрд, и до конца года по меньшей мере 100 млрд грн государственных расходов окажутся под угрозой”, – подчеркнул он.

Уманский пояснил, что в частности это касается рисков социальной группы: пенсий, заработных плат, коммунальных платежей. Он добавил, что под угрозой также окажется курсовая стабильность, инфляционные процессы и, как следствие, вся финансово-экономическая система.

По материалам depo.ua
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