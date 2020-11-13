Нужно ли возвращающимся из-за границы украинцам сдавать тест на COVID-19 - ответ МОЗ

Граждане Украины, которые возвращаются из-за рубежа, не должны проходить принудительное тестирование.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

“Иногда наших граждан, возвращающихся из-за границы, из рабочих командировок или отдыха, заставляют делать платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет Одесскому аэропорту и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. Если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, мы можем предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту”, – сказал Кучер.

По всем вопросам, которые касаются COVID-19, можно обращаться в контакт-центр Минздрав по номеру 0800 60 20 19.

Справка Finance.ua: