0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 214 0

Нужно ли возвращающимся из-за границы украинцам сдавать тест на COVID-19 - ответ МОЗ

Нужно ли возвращающимся из-за границы украинцам сдавать тест на COVID-19 - ответ МОЗ

Граждане Украины, которые возвращаются из-за рубежа, не должны проходить принудительное тестирование.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

“Иногда наших граждан, возвращающихся из-за границы, из рабочих командировок или отдыха, заставляют делать платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет Одесскому аэропорту и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. Если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, мы можем предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту”, – сказал Кучер.

По всем вопросам, которые касаются COVID-19, можно обращаться в контакт-центр Минздрав по номеру 0800 60 20 19.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для закрытия границ страны. Такое возможно при введении полного локдауна.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.