Взрыв на Позняках: на какой стадии демонтаж дома и как быстро возведут новое жилье - комментарий КГГА

В многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе столицы, где в июне раздался мощный взрыв, сейчас устанавливают кран для демонтажа разрушенной секции.

Ранее специалисты приняли решение укрепить многоэтажку. В частности, установили железобетонные плиты, металлический каркас и внутридомовое армирование.

Также рабочие обустроили сквозные металлические балки, которыми зафиксировали аварийные плиты со стороны двора. Эти конструкции помогут избежать обвала дома при демонтаже поврежденных этажей. На объекте уже полностью подготовили фундамент для башенного крана.

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“Сейчас продолжаются работы по наращиванию верхней части крана. Готовятся подключать кран к электросети», – отметил в комментарии «Вечернему Киеву» директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Сергей Мартынчук.

По его словам, пока неизвестно, сколько этажей разберут строители.

“Сейчас еще не знаем, обязательно ли снимать этажи до фундамента, можно ли оставить первых два-три. Строители в процессе работ будут исследовать, какие конструкции сохранены, а какие – невозможно спасти», – сказал Мартынчук.

Напомним, что на восстановительные работы из резервного фонда бюджета Киева выделили 15,7 млн грн. Мартынчук говорит, что по актам выполненных работ подрядчикам уже вскоре перечислят 2 млн грн. Демонтажные работы планируют завершить до конца года. После демонтажа разрушенных квартир город планирует восстановить дом. Работы стартуют уже в следующем году.

«Сколько времени займет восстановление, пока неизвестно. Должны сначала знать, с какого этажа отстраивать. И учитывать эти нюансы при формировании бюджета на 2021 год. Но думаю, за полтора года можно восстановить многоэтажку в прежнее состояние», – отмечает Мартынчук.

Соседние подъезды, по его словам, уцелели: из-за специфики панельных домов основной удар взял на себя эпицентр взрыва.

Пострадавшие жители дома получили до 100 тысяч гривен помощи и квартиры. В октябре спасатели начали возвращать жителям уцелевшие вещи. Тогда в одной из квартир они нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.