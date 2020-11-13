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Работники Укрзализныци организовали схему фиктивного ремонта поездов

Работники Укрзализныци организовали схему фиктивного ремонта поездов

На Укрзализныце правоохранители разоблачили схему фиктивного ремонта дизель-поездов.

Об этом сообщает офис генпрокурора во вторник, 17 ноября.

Должностные лица Укрзализныци завладели деньгами акционерного общества при организации капитального ремонта дизель-поездов для пригородных перевозок. В 2015-2016 годах они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о проведении модернизации более 20 поездов, хотя эти работы нельзя было провести из-за отсутствия на предприятии-исполнителе необходимых специалистов и оборудования.

В рамках схемы они перевели деньги со счетов Укрзализныци на счета предприятия-исполнителя, а часть оказалась на счетах фиктивных фирм.

Действия чиновников причинили ущерб Укрзализныци на сумму свыше 58,6 миллиона гривен.

Теперь подозреваемым открыли материалы дела. Среди фигурантов – бывший и.о. руководителя одного из предприятий, 100% акций которого принадлежат Укрзализныце, и его бывшие заместители, а также бывшие и действующие руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, начальники производственных подразделений депо региональных филиалов Укрзализныци. Досудебное следствие по делу завершено.

По материалам Корреспондент.net
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