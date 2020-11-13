В Ужгороде предпринимателей освободили от налогов из-за карантина выходного дня

В Ужгороде местные власти приняли решение об освобождении от единого налога предпринимателей I и II групп на декабрь.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Богдан Андреев. По его словам, таким образом власти решили поддержать бизнесменов на период карантина.

“Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп налогоплательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать, от уплаты единого налога. На последний месяц этого года освободили малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена ​​постановлением Кабмина, и от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества”, – сказано в сообщении.

В частности, также до конца карантина освободили от платы за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

“Кроме того, приняли обращение к Кабинету Министров Украины, чтобы рассмотрели возможность освободить эту категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса – как за себя, так и за наемных работников, а также продлить действие постановления Кабмина по назначению и выплате пособия на детей физическим лицам предпринимателей I и II группы плательщиков единого налога”, – добавил мэр Ужгорода.