Предупреждать за неделю. Рада обязала Кабмин разъяснять суть карантинных мер

Верховная Рада выступила за своевременное информирование граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий, чтобы те могли подготовиться к таким ограничениям.

Проект постановления №4320 поддержали 303 парламентария. Теперь власть должна информировать об ужесточении карантинных мер минимум за неделю до их внедрения.

До этого Рада провалила голосование за отмену карантина выходного дня. Инициаторы соответствующего проекта постановления предлагали рекомендовать правительству в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого документа пересмотреть установленные ограничительные меры.