До конца 2022 года в Киеве планируют построить второй выход из станции метро Вокзальная

В Киеве планируют отреставрировать вестибюль станции метро Вокзальная и построить новый выход.

Тендер проведут уже 23 ноября 2020 года, заказчиком выступает коммунальное предприятие Киевский метрополитен.

Ожидаемая стоимость работ – 71,4 миллиона гривен, а работы планируют завершить до 31 декабря 2022 года.

Сейчас Вокзальная – третья по загруженности станция метро в Киеве, после Академгородка и Лесной. В Киевметрополитене планируют решить проблему, обустроив более просторный выход.



Визуализация одного из проектов реконструкции Привокзальной площади. Фото: Хмарочос

Справка Finance.ua:

С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тыс. пассажиров.