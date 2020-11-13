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До конца 2022 года в Киеве планируют построить второй выход из станции метро Вокзальная

До конца 2022 года в Киеве планируют построить второй выход из станции метро Вокзальная

В Киеве планируют отреставрировать вестибюль станции метро Вокзальная и построить новый выход.

Тендер проведут уже 23 ноября 2020 года, заказчиком выступает коммунальное предприятие Киевский метрополитен.

Ожидаемая стоимость работ – 71,4 миллиона гривен, а работы планируют завершить до 31 декабря 2022 года.

Сейчас Вокзальная – третья по загруженности станция метро в Киеве, после Академгородка и Лесной. В Киевметрополитене планируют решить проблему, обустроив более просторный выход.


Визуализация одного из проектов реконструкции Привокзальной площади. Фото: Хмарочос

Справка Finance.ua:

  • С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тыс. пассажиров.
  • Четвертая линия киевского метрополитена, известная среди киевлян как легендарное «метро на Троещину», будет иметь 22 станции. Подольско-Выгуровская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км.
По материалам НВ
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