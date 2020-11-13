Доход от иностранных студентов за период их обучения составляет более $3 млрд

В целом доход от иностранных студентов за 5-6 лет обучения составляет более 3 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
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“По ориентировочным расчетам государственного предприятия “Украинский государственный центр международного образования” Министерства образования и науки, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов США ежегодно”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года в украинских учреждениях высшего образования обучалось 80 тыс. 470 иностранных студентов из 158 стран мира.
“По данным Центра, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие нужды иностранных студентов, обучающихся в Украине, составила более 570 млн долларов США. Если в среднем продолжительность обучения равна 5-6 годам, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов США”, – рассказали в МОН.
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