Фонд госимущества в 2019 году перечислил в бюджет почти 3 млрд грн

Фонд госимущества перечислил в бюджет Украины почти 3 млрд гривен в 2019 году.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

“Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко проинформировал о результатах работы ведомства в 2019 году. Он отметил, что в прошлом году было приватизировано 394 объектов, почти 3 млрд гривен Фонд перечислил в государственный бюджет”, – сказано в сообщении.

При этом от приватизации в бюджет поступило 549,47 млн ​​гривен.

В то же время член Счетной палаты Ирина Иванова представила позицию ведомства, в частности, палата выявила расхождения в цифрах.

“Она обозначила ряд недостатков, в частности по поводу количества имущественных комплексов госпредприятий, переданных в управление; ситуации с объектами малой приватизации, в частности, занижением стартовой цены; недостаточного контроля корпоративных прав и др. Кроме того, не было поступлений от объектов большой приватизации”, – гласит сообщение.

Наконец, комитет решил принять к сведению озвученную информацию и подготовить соответствующие обращения и предложения в Кабмин по урегулированию законодательных пробелов.