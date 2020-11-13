Фонд госимущества в 2019 году перечислил в бюджет почти 3 млрд грн

Фонд госимущества перечислил в бюджет Украины почти 3 млрд гривен в 2019 году.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
“Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко проинформировал о результатах работы ведомства в 2019 году. Он отметил, что в прошлом году было приватизировано 394 объектов, почти 3 млрд гривен Фонд перечислил в государственный бюджет”, – сказано в сообщении.
При этом от приватизации в бюджет поступило 549,47 млн гривен.
В то же время член Счетной палаты Ирина Иванова представила позицию ведомства, в частности, палата выявила расхождения в цифрах.
“Она обозначила ряд недостатков, в частности по поводу количества имущественных комплексов госпредприятий, переданных в управление; ситуации с объектами малой приватизации, в частности, занижением стартовой цены; недостаточного контроля корпоративных прав и др. Кроме того, не было поступлений от объектов большой приватизации”, – гласит сообщение.
Наконец, комитет решил принять к сведению озвученную информацию и подготовить соответствующие обращения и предложения в Кабмин по урегулированию законодательных пробелов.
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