Межбанк: нехватка гривны позитивно скажется на поведении рынка

Несмотря на достаточно вялый старт недели, валютный рынок смотрит все же с оптимизмом как в части перспектив увеличения объемов операций на межбанке, так и непосредственно по росту числа сделок в ближайшее время.
Основных причин несколько. Ключевая – необходимость до конца недели рассчитаться с государством по налогам. Период бюджетных платежей всегда приводит к нехватке гривны у клиентов и активизирует их продажи валюты на межбанке.
К дополнительным можно причислить сегодняшний аукцион Минфина Украины по продаже ОВГЗ и хозяйственную деятельность компаний в середине месяца в сочетании с ростом покупок валюты нерезидентами в моменты ситуативного проседания курса в течение дня.
На аукционе чиновники сегодня хотят продать гривневые бумаги на 105,343 и 1078 дней и долларовые – на 442. Наличие в предложении валютных облигаций обычно приводит к росту статистики подобных распродаж долговых обязательств. А недавнее получение почти 11 млрд гривен рефинансирования Нацбанка одним из госбанков – похоже тоже добавит у него “желания” подкупить ОВГЗ, но уже гривневых. Рост объемов продаж облигаций в таких суммах, как правило – отражается на поведении ресурсного и валютного рынков. В этот раз исключения из правил также не произойдет.
Что касается хозяйственной деятельности компаний, то им в ближайшее время необходимо закрыть свои задолженности перед персоналом за первую половину месяца, а также профинансировать свои текущие производственные операции второй половины ноября.
Все это требует гривны и её нехватка позитивно повлияет на поведение валютного межбанка. По нашим расчетам, во вторник объем операций на торгах составит до $ 160-200 млн при заключении до 450-600 сделок. Курсовой тренд по прежнему будет полностью зависим от действий крупных игроков.
При наличии избытка доллара на торгах – мы увидим выходы НБУ с его покупкой для пополнения резервов и выходы нерезидентов, которые “без лишнего шума” в моменты снижения котировок покупают валюту по минимально возможным курсам. Спрос со стороны регулятора и иностранцев на избыточный доллар не позволит гривне сильно укрепляться даже в момент излишка предложения на рынке.
Курсы межбанка по нашему прогнозу во вторник будут в пределах: доллар – коридор 28,00 – 28,25 гривен, евро – коридор 33,05 – 33,55 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,11 / 28,13
евро – 33,25 / 33,27
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