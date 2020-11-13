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Комитет ВР поддержал выделение более 2 млрд гривен с COVID-фонда: куда пойдут средства

Комитет ВР поддержал выделение более 2 млрд гривен с COVID-фонда: куда пойдут средства

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом из COVID-фонда. Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба “Слуги народа”.

На приобретение экспресс-тестов, которые прежде всего хотят передать семейным врачам, мобильным бригадам и скорой помощи, планируют потратить 1 млрд гривен. Еще 896 млн гривен может пойти на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

“На другие важные меры, направленные против COVID-19: субвенция местным бюджетам в размере 259 млн гривен, из них 213 млн – на приобретение лабораторного оборудования для медицинских учреждений коммунальной формы собственности, а еще 46 млн – на расходные материалы для тестирования доноров крови”, – добавили в СН.

По материалам РБК-Украина
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