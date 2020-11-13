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Межбанк: карантин выходного дня спровоцировал застой на рынке

Межбанк: карантин выходного дня спровоцировал застой на рынке

Понедельник на валютном рынке не порадовал наблюдателей ни особыми объемами, ни активностью участников торгов. Нестандартная ситуация для периода начала основных налоговых платежей у клиентов.

По нашей информации, это произошло из-за того, что часть крупных клиентов пока не понимают, как на их бизнес повлияют последствия карантина выходного дня (введен с прошлых субботы и воскресенья) и не грозит ли это в дальнейшем полным локдауном.

На этих опасениях – часть продавцов взяли паузу с продажей основных сумм валютной выручки, а часть потенциальных покупателей – перенесли свои заявки на вторник-четверг до выяснения ситуации и хоть какого-то прогноза по дальнейшему развитию событий. Именно этот фактор привел сегодня к ситуативному застою, хотя в середине дня на торгах и были замечены компании с иностранными корнями по скупке небольших сумм валюты после их выхода из ОВГЗ. Но “курсовой погоды” они сегодня не сделали.

НБУ на рынок не выходил. В конечном итоге, за 16 ноября доллар подешевел при продаже на 1 копейку — с 28,12/28,14 до 28,115/28,13 гривен, а евро на 9 копеек — с 33,34/33,36 до 33,25/33,27. Основной причиной проседания котировок по евровалюте было некоторое снижение евро относительно доллара на внешних рынках.

Ход торгов:
В первые два часа особой активности не наблюдалось. С небольшими отклонениями доллар с утренних 28,12/28,14 гривен к 11:00 просел до 28,10/28,12 гривен и продержался в этих пределах до полудня.

К обеду котировки чуть выросли за счет выхода на рынок нескольких крупных игроков и на 13:00 доллар котировался в пределах 28,11/28,125 гривен. На этом уровне курс и находился до окончания активной фазы торгов. Лишь к завершению сессии котировки еще незначительно выросли до 28,115/28,13 гривен, но это происходило уже практически при “мертвом” рынке.

Главные события 16 ноября на межбанке:

1. Доллар подешевел с 28,12/28,14 до 28,115/28,13 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,1109 гривен, а официальный на 17 ноября установлен на отметке 28,112 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,11 / 28,12
евро – 33,26 / 33,28

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1837 / 1,1839

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По материалам Finance.UA
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