Налоговый комитет Рады предлагает отсрочить кассовые аппараты для всех ФЛП, кроме рисковых групп

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует предложить парламенту принять консолидированный вариант законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП, который не будет охватывать рисковые группы.

Об этом проинформировал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время брифинга.

“Мы консультируемся с бизнесом, малым бизнесом в течение года по смягчению. И мы действительно предлагаем некоторые смягчения, которые нам кажутся компромиссными: уменьшить штрафы, освободить от отчетности по электронным РРО, от обязательного применения РРО предпринимателей по критерию площади, то есть если это небольшие магазины… Но (неуместно. – Ред.) говорить об освобождении рисковых групп, которые полностью в тени… Моя позиция – что мы должны отсрочить для всех предпринимателей, кроме тех, которые работают в рисковых группах, – это крупные интернет-магазины, ювелирная отрасль, это секонд-хенд, это лекарственные средства, электроника и некоторые другие. Для всех остальных мы предлагаем отсрочить на год, и в этом есть определенный консенсус… Это то, что мы на комитете будем обсуждать, и то, что мы уже рекомендовали Верховной Раде к рассмотрению», – пояснил Гетманцев.

В то же время на вопрос, есть ли у фракции «Слуги народа» голоса в поддержку этого законопроекта, парламентарий ответил, что в случае вынесения на рассмотрение в зале пленарных заседаний «компромиссного варианта» он готов агитировать коллег одобрительно проголосовать. В то же время Гетманцев добавил, что если речь пойдет о полной отмене фискализации, то он будет агитировать за то, чтобы «такое решение не поддерживать».

Ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поручила профильному парламентскому комитету подготовить для рассмотрения в зале заседаний законопроект № 4313 об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Об этом политик заявила во время согласительного совета.

«Я предлагаю рассмотреть на этой неделе законопроект 4313, которым мы идем навстречу ФЛП, это совместный законопроект, который был отправлен на повторное первое чтение. Я очень надеюсь, что сегодня в комитете он будет рассмотрен. Я даю непосредственное поручение председателю комитета как можно быстрее его рассмотреть”, – отметила Кондратюк.

Справка Finance.ua:

4 ноября Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для «упрощенцев».

Целью указанного законопроекта является перенос норм относительно обязательного применения РРО и/или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей «кэшбэка» до 01.01.2020 года.