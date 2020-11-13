Samsung разрабатывает сверхбезопасное приложение для обмена данными

Современные смартфоны предлагают уйму способов обмена данными: по Bluetooth, через мессенджер, письмо или с помощью облачного хранилища. Есть и более удобные способы вроде AirDrop у Apple или Quick Share у Samsung. Как стало известно, южнокорейский гигант разрабатывает ещё один метод, отличительной особенностью которого станет повышенная безопасность.

Как сообщает издание SamMobile, Samsung разрабатывает новое приложение Private Share. Оно позволит безопасно обмениваться файлами и данными, используя для этого технологии блокчейна. Журналисты сравнивают работу этой функции с самоудаляющимися сообщениями в мессенджерах. Отправитель сможет установить дату истечения срока хранения файлов. По истечении указанного срока файлы будут автоматически удалены с устройства получателя.

Дополнительно указывается, что получатель не сможет пересылать файлы, отправленные с помощью Private Share. Сделать скриншот экрана также будет невозможно. Правда, всегда есть возможность сфотографировать экран с помощью другого смартфона.

Private Share будет работать по тому же принципу, что и Quick Share. Это значит, что приложение должно быть установлено и активно на устройствах отправителя и получателя. Для начала передачи файлов отправитель отправит соответствующий запрос получателю, и только после его принятия начнётся отправка.

Ожидается, что Samsung представит Private Share вместе с новыми флагманами Galaxy S в январе.