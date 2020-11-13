Samsung разрабатывает сверхбезопасное приложение для обмена данными

Современные смартфоны предлагают уйму способов обмена данными: по Bluetooth, через мессенджер, письмо или с помощью облачного хранилища. Есть и более удобные способы вроде AirDrop у Apple или Quick Share у Samsung. Как стало известно, южнокорейский гигант разрабатывает ещё один метод, отличительной особенностью которого станет повышенная безопасность.
Как сообщает издание SamMobile, Samsung разрабатывает новое приложение Private Share. Оно позволит безопасно обмениваться файлами и данными, используя для этого технологии блокчейна. Журналисты сравнивают работу этой функции с самоудаляющимися сообщениями в мессенджерах. Отправитель сможет установить дату истечения срока хранения файлов. По истечении указанного срока файлы будут автоматически удалены с устройства получателя.
Дополнительно указывается, что получатель не сможет пересылать файлы, отправленные с помощью Private Share. Сделать скриншот экрана также будет невозможно. Правда, всегда есть возможность сфотографировать экран с помощью другого смартфона.
Private Share будет работать по тому же принципу, что и Quick Share. Это значит, что приложение должно быть установлено и активно на устройствах отправителя и получателя. Для начала передачи файлов отправитель отправит соответствующий запрос получателю, и только после его принятия начнётся отправка.
Ожидается, что Samsung представит Private Share вместе с новыми флагманами Galaxy S в январе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут измениться цены на бензинВчера, 06:18 - 4441 12
Украина стала худшей страной Восточной Европы по уровню благосостоянияВчера, 20:00 - 1152 8
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 1929 5
Оплата труда в случае перевода работников на неполный рабочий деньВчера, 21:02 - 300 4
Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществомВчера, 14:16 - 469 3
В Украине могут измениться цены на бензинВчера, 06:18 - 4441 12
Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизниВчера, 11:32 - 3726
Через суд пытаются взыскать долг, которого нет. Что делатьВчера, 09:00 - 2599
В НБУ рассказали о плане «Б» на случай отсутствия кредита МВФВчера, 14:02 - 2561 1
Назвали условие закрытия границ УкраиныВчера, 12:45 - 1929 5
SpaceX запустила регулярный маршрут в космосВчера, 12:10 - 218
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2228 15
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 657
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1318
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1911 10