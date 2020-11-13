По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,969 млн грн и 35,298 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 32), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,26-28,27 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активные заявки по доллару на сумму 67,267 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2600 – 33 333

28,2600 – 30 000

28,2500 – 45 000

28,2500 – 20 000

28,2500 – 60 000

28,2500 – 10 000

28,2500 – 888



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,2500 – 6 000

28,2500 – 10 000

28,2600 – 15 000

28,2600 – 20 000

28,2600 – 5 000

28,2600 – 15 000

28,2600 – 5 555

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2845 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2387 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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