Валютные поступления от экспорта товаров за 9 мес. уменьшились на 19,3%

За 9 месяцев 2020 года валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составила 2887,4 млн долл. США.
Регион обеспечил 8,2% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.
В то же время по сравнению с январем–сентябрем 2019 года экспорт товаров предприятиями Донецкой области уменьшился на 690,7 млн долл., или на 19,3%.
На 29,7% сократился по сравнению с январем–сентябрем 2019 года экспорт товаров в страны Америки, составив 190,8 млн долл., или 6,6%.
Стоимость товаров, поставленных на африканский континент, уменьшилась за 9 месяцев 2020 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года на 37,8%, составив 112,5 млн долл., или 3,9% общего объема.
На первом месте, как и прежде, Италия, куда за 9 месяцев 2020 года экспортировано товаров на 593,5 млн долл. (20,6% общего объема), что на 29,9% меньше, чем в январе–сентябре 2019 года. При этом 91,6% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов.
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