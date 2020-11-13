Валютные поступления от экспорта товаров за 9 мес. уменьшились на 19,3%

За 9 месяцев 2020 года валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) составила 2887,4 млн долл. США.

Регион обеспечил 8,2% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

В то же время по сравнению с январем–сентябрем 2019 года экспорт товаров предприятиями Донецкой области уменьшился на 690,7 млн долл., или на 19,3%.

На 29,7% сократился по сравнению с январем–сентябрем 2019 года экспорт товаров в страны Америки, составив 190,8 млн долл., или 6,6%.

Стоимость товаров, поставленных на африканский континент, уменьшилась за 9 месяцев 2020 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года на 37,8%, составив 112,5 млн долл., или 3,9% общего объема.

На первом месте, как и прежде, Италия, куда за 9 месяцев 2020 года экспортировано товаров на 593,5 млн долл. (20,6% общего объема), что на 29,9% меньше, чем в январе–сентябре 2019 года. При этом 91,6% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов.

Поставки в Российскую Федерацию по сравнению с январем–сентябрем 2019 года сократились на 20,7% и составили 366,6 млн долл., или 12,7% общего объема, что позволило занять второе место. В Россию направлено больше половины (53,7%) экспортированной продукции машиностроения региона. В валютных поступлениях от экспорта товаров в эту страну удельный вес машиностроительной продукции составил 33,5%, в то время как в целом по области – 7,9%. Общий объем экспорта продукции машиностроения увеличился за 9 месяцев 2020 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года на 5,2% и составил 228,4 млн долл.