Цена, проверки и защита потребителя: как происходит регулирование тарифов

Регулирование тепла и воды – это не только установление тарифа, а и проверки использования средств и защита прав потребителей.

Об этом в эфире “Завтрака с 1+1” рассказала член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

“У нас есть понятие регулирования – это не только установление тарифа. Когда Кабмин предложил ВРУ передать всё регулирование тепла и воды на места, они думали, что это только тариф. Но в регулировании есть еще две функции. Это проверка, как используют монополитику и средства тарифа, по назначению ли. И вторая часть регулирования – это защита потребителя, когда потребитель может пожаловаться какому-либо арбитру (сейчас это НКРЭКУ) по поводу незаконной платежки, превышения полномочий монополиста в отношении него”, – сказала Бабий.

Также она добавила, что передавать регулирование на места сейчас рано, потому что не все органы местного самоуправления к этому готовы.

“Нацкомиссия сейчас регулирует всего 40% рынка тепла и 50% рынка воды, все остальное – регулируется на местах. Уже сейчас мы видим, что на местах часто злоупотребляют таким положением”, – добавила Бабий.

Она также рассказала о структуре тарифа на газ, отметив, что цена за распределение зависит от цены на тариф.

“Не факт, что цены в декабре поднимутся. Потому что и цена на газ, как на товар, уже сейчас существует, скорее всего, останется на том же уровне. У нас с 1 января 2020 года цена на газ рыночная. А когда мы говорим о цене распределения газа как товара, вы получаете две платежки – одна платежка газ, одна платежка – распределение. Распределение может дорожать и на его стоимость повлияет именно та цена газа”, – сказала Бабий.

По ее словам, украинцы будут продолжать получать по две платежки.

“Мы сейчас видим, как у разных поставщиков цена газа колеблется от 6 до 8 тыс. грн. На самом деле это отделение снабжения и отделение газа как товара, дало людям возможность выбирать газ как товар, значительно дешевле и мы сейчас это видим”, – добавила член комиссии.

Справка Finance.ua:

В Украине около 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа. Так, уже с 1 января 2021-го, по закону, у всех, кто не установил газовые счетчики, должны отключить голубое топливо.

После открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей, отмечают в Ассоциации поставщиков энергоресурсов ( АПЭ ).

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