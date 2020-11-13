Цена, проверки и защита потребителя: как происходит регулирование тарифов

Регулирование тепла и воды – это не только установление тарифа, а и проверки использования средств и защита прав потребителей.
Об этом в эфире “Завтрака с 1+1” рассказала член комиссии по регулированию политики в сферах энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.
“У нас есть понятие регулирования – это не только установление тарифа. Когда Кабмин предложил ВРУ передать всё регулирование тепла и воды на места, они думали, что это только тариф. Но в регулировании есть еще две функции. Это проверка, как используют монополитику и средства тарифа, по назначению ли. И вторая часть регулирования – это защита потребителя, когда потребитель может пожаловаться какому-либо арбитру (сейчас это НКРЭКУ) по поводу незаконной платежки, превышения полномочий монополиста в отношении него”, – сказала Бабий.
Также она добавила, что передавать регулирование на места сейчас рано, потому что не все органы местного самоуправления к этому готовы.
“Нацкомиссия сейчас регулирует всего 40% рынка тепла и 50% рынка воды, все остальное – регулируется на местах. Уже сейчас мы видим, что на местах часто злоупотребляют таким положением”, – добавила Бабий.
Она также рассказала о структуре тарифа на газ, отметив, что цена за распределение зависит от цены на тариф.
“Не факт, что цены в декабре поднимутся. Потому что и цена на газ, как на товар, уже сейчас существует, скорее всего, останется на том же уровне. У нас с 1 января 2020 года цена на газ рыночная. А когда мы говорим о цене распределения газа как товара, вы получаете две платежки – одна платежка газ, одна платежка – распределение. Распределение может дорожать и на его стоимость повлияет именно та цена газа”, – сказала Бабий.
По ее словам, украинцы будут продолжать получать по две платежки.
“Мы сейчас видим, как у разных поставщиков цена газа колеблется от 6 до 8 тыс. грн. На самом деле это отделение снабжения и отделение газа как товара, дало людям возможность выбирать газ как товар, значительно дешевле и мы сейчас это видим”, – добавила член комиссии.
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