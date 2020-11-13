В Киеве решили пустить с молотка "Дом трестов" за 130 млн грн

На электронной площадке “Prozorro.Продажи” зарегистрирован лот от “Фонда коммунального имущества”, коммунального учреждения Киевского областного совета – памятник архитектуры “Дом Закса” (“Дом трестов”).
Об этом свидетельствует информация на площадке.
Стартовая цена объекта превышает 130,53 млн грн. Гарантийный взнос составляет 10% от этой сумы, или 13,05 млн грн. Проведение аукциона запланировано на 19 ноября этого года, а заявки принимаются до 18 ноября.
Продаже подлежат нежилые помещения общей площадью почти 2,57 тыс. кв. м, расположенные в подвале, на 3-м, 5-м, 6-м этажах и надстройке административного здания, находящегося на балансе коммунального предприятия Киевского облсовета “Друкар” на ул. Крещатик, 6.
“Архитектурная достопримечательность – яркий образец позднего модерна. На главном фасаде памятника установлена охранная доска. Год строительства: 1911-1912 гг.”, – так описывается лот на “Prozorro.Продажи”.
Также на электронной площадке указано, что объект отнесен к памяткам архитектуры местного значения под охранным номером 59.
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