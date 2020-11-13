0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

В Киеве решили пустить с молотка "Дом трестов" за 130 млн грн

В Киеве решили пустить с молотка "Дом трестов" за 130 млн грн

На электронной площадке “Prozorro.Продажи” зарегистрирован лот от “Фонда коммунального имущества”, коммунального учреждения Киевского областного совета – памятник архитектуры “Дом Закса” (“Дом трестов”).

Об этом свидетельствует информация на площадке.

Стартовая цена объекта превышает 130,53 млн грн. Гарантийный взнос составляет 10% от этой сумы, или 13,05 млн грн. Проведение аукциона запланировано на 19 ноября этого года, а заявки принимаются до 18 ноября.

Продаже подлежат нежилые помещения общей площадью почти 2,57 тыс. кв. м, расположенные в подвале, на 3-м, 5-м, 6-м этажах и надстройке административного здания, находящегося на балансе коммунального предприятия Киевского облсовета “Друкар” на ул. Крещатик, 6.

“Архитектурная достопримечательность – яркий образец позднего модерна. На главном фасаде памятника установлена охранная доска. Год строительства: 1911-1912 гг.”, – так описывается лот на “Prozorro.Продажи”.

Также на электронной площадке указано, что объект отнесен к памяткам архитектуры местного значения под охранным номером 59.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.