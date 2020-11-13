Авиапредприятия могут дать государству до 120 миллиардов налогов за следующие 10 лет - эксперт

Концепция Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы позволит Украине реализовать авиапродукции на сумму до 350 млрд грн и направить в бюджеты всех уровней около 100-120 млрд грн.
Об этом говорится в комментарии генерального директора корпорации «Украинская авиастроительная компания» Андрея Чабанова.
«Появление нового министерства – Минстратегпром, которое является госзаказчиком программы развития авиапромышленности на 2021-2030 годы, позволило после двух лет скитаний Концепции по чиновничьим кабинетам, наконец завершить ее разработку. К 2030 году планируется реализовать авиапродукции на сумму до 350 млрд грн, что позволит направить в бюджеты всех уровней около 100-120 млрд грн и обеспечить повышение зарплаты занятых в отрасли в 1,6 раза. Реализация Программы будет способствовать росту объемов экспорта авиатехники и услуг в 2021-2030 годах до 150-200 млрд грн. Кроме того, Программа позволит сохранить в авиапромышленности не менее 50000 и создать не менее 6000 рабочих мест», – сказал он.
Гендиректор корпорации УАК выразил мнение, что кризис отечественной авиаотрасли длился с 2010 года. Он напомнил, что Украина с момента независимости имела всего две десятилетние программы развития авиапромышленности. Первая из них была рассчитана на 1992-2001 годы, вторая – на 2001-2010 годы. Объем их госфинансирования не превышал 17%.
«После 2010 года имеем десятилетку государственного бездействия по отношению к отечественной авиаотрасли. В 2014 году ликвидировали Минпромполитики – регуляторный орган, который осуществлял государственную промышленную политику, и начали бесплодное реформирование в сфере авиастроения», – подчеркнул Чабанов.
Он также выразил обеспокоенность, что последние несколько лет на руководителей государственных самолетостроительных предприятий часто назначались непрофессионалы.
«Это привело к полной остановке производства воздушных судов и искажению модели управления промышленным комплексом, что является прямой угрозой для безопасности государства», – считает руководитель корпорации.
В то же время, Чабанов оптимистично прокомментировал последние изменения, происходящие в отрасли. В частности, создание Минстратегпрома, которое формирует промышленную политику страны, а также одобрение Кабмином Концепции программы развития авиапромышленности до 2030 года.
«Рациональное использование существующего авиационного потенциала позволит государству повысить конкурентоспособность экономики и уровень жизни населения», – подчеркнул он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)Вчера, 08:16 - 6878 8
В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знатьВчера, 17:12 - 28667 4
Пенсионный стаж подорожает: сколько стоит купить недостающие годыВчера, 10:21 - 2693 4
Миллионы украинцев могут остаться без газа: кого отключат зимой и что делатьВчера, 10:00 - 1784 3
Налог на авто хотят увеличить до 6 минимальных зарплатВчера, 03:03 - 33504 3
В Украине переписали Правила дорожного движения: что нужно знатьВчера, 17:12 - 28667 4
Страны, где IT-специалисты зарабатывают больше всего (инфографика)Вчера, 08:16 - 6878 8
Пенсионный стаж подорожает: сколько стоит купить недостающие годыВчера, 10:21 - 2693 4
В какой валюте сейчас наиболее выгодно хранить сбережения - опрос (инфографика)Вчера, 15:04 - 2264
НБУ обнародовал реальные ставки по ипотекеВчера, 16:00 - 2162
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 1787 14
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 522
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1095
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1786 10
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 678