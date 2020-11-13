Авиапредприятия могут дать государству до 120 миллиардов налогов за следующие 10 лет - эксперт

Концепция Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы позволит Украине реализовать авиапродукции на сумму до 350 млрд грн и направить в бюджеты всех уровней около 100-120 млрд грн.

Об этом говорится в комментарии генерального директора корпорации «Украинская авиастроительная компания» Андрея Чабанова.

«Появление нового министерства – Минстратегпром, которое является госзаказчиком программы развития авиапромышленности на 2021-2030 годы, позволило после двух лет скитаний Концепции по чиновничьим кабинетам, наконец завершить ее разработку. К 2030 году планируется реализовать авиапродукции на сумму до 350 млрд грн, что позволит направить в бюджеты всех уровней около 100-120 млрд грн и обеспечить повышение зарплаты занятых в отрасли в 1,6 раза. Реализация Программы будет способствовать росту объемов экспорта авиатехники и услуг в 2021-2030 годах до 150-200 млрд грн. Кроме того, Программа позволит сохранить в авиапромышленности не менее 50000 и создать не менее 6000 рабочих мест», – сказал он.

Гендиректор корпорации УАК выразил мнение, что кризис отечественной авиаотрасли длился с 2010 года. Он напомнил, что Украина с момента независимости имела всего две десятилетние программы развития авиапромышленности. Первая из них была рассчитана на 1992-2001 годы, вторая – на 2001-2010 годы. Объем их госфинансирования не превышал 17%.

«После 2010 года имеем десятилетку государственного бездействия по отношению к отечественной авиаотрасли. В 2014 году ликвидировали Минпромполитики – регуляторный орган, который осуществлял государственную промышленную политику, и начали бесплодное реформирование в сфере авиастроения», – подчеркнул Чабанов.

Он также выразил обеспокоенность, что последние несколько лет на руководителей государственных самолетостроительных предприятий часто назначались непрофессионалы.

«Это привело к полной остановке производства воздушных судов и искажению модели управления промышленным комплексом, что является прямой угрозой для безопасности государства», – считает руководитель корпорации.

В то же время, Чабанов оптимистично прокомментировал последние изменения, происходящие в отрасли. В частности, создание Минстратегпрома, которое формирует промышленную политику страны, а также одобрение Кабмином Концепции программы развития авиапромышленности до 2030 года.

«Рациональное использование существующего авиационного потенциала позволит государству повысить конкурентоспособность экономики и уровень жизни населения», – подчеркнул он.