Комитет Гетманцева предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.

Об этом говорится в доработанном законопроекте №4101 с поправками в Налоговый кодекс из “бюджетного пакета”.

При этом отмена моратория коснется не всех. Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.

Среди других инициатив, предложенных законопроектом:

облагать налогом на транспорт автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (сейчас – 375 минзарплат).

снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год).

ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за тонну экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) – с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 году.

повышение в два раза до 2029 года ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в воду.

сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий.

расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков.

обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, в частности тех, которые не имеют статуса юрлица.

При этом комитет сохранил индексации ставок акциза на алкоголь, экологического налога и арендной платы с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.