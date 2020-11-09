Комитет Гетманцева предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.
Об этом говорится в доработанном законопроекте №4101 с поправками в Налоговый кодекс из “бюджетного пакета”.
При этом отмена моратория коснется не всех. Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.
Среди других инициатив, предложенных законопроектом:
При этом комитет сохранил индексации ставок акциза на алкоголь, экологического налога и арендной платы с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.
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