Киевским метро сейчас пользуются на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году

С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тыс. пассажиров.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в FACEBOOK.
“Соответственно сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году”, – говорится в сообщении.
Самые популярные станции:
Меньше всего пассажиры пользуются станцией «Днепр». Однако если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 г. станция перевезла 478,6 тысяч пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322,6 тыс. пассажиров.
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