Киевским метро сейчас пользуются на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году

С 25 мая по 31 октября Киевским метрополитеном воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, за такой же период прошлого года в подземке было 214 688,3 тыс. пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в FACEBOOK.

“Соответственно сейчас метро пользуется на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году”, – говорится в сообщении.

Самые популярные станции:

за период с 25 мая по 31 октября 2020 года станцией «Академгородок» воспользовалось 6 143,3 тыс. пасс., в прошлом году за этот же период станцией воспользовались 9 318,8 тыс. пассажиров;

станция «Лесная» за это время перевезла 5 768,8 тыс. пассажиров, против аналогичного периода 2019 – 8 866,0;

замыкает тройку лидеров станция «Вокзальная», ею воспользовалось 4 504,5 тысяч пассажиров за указанный период и 8 658,4 тыс. пассажиров за аналогичный период 2019 года.

Меньше всего пассажиры пользуются станцией «Днепр». Однако если в прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 г. станция перевезла 478,6 тысяч пассажиров, то в этом году за аналогичный период только 322,6 тыс. пассажиров.

Справка Finance.ua:

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро.

Четвертая линия киевского метрополитена, известная среди киевлян как легендарное «метро на Троещину», будет иметь 22 станции. Подольско-Воскресенская линия будет проходить от жилого массива Троещина до Кольцевой дороги. Ее протяженность составит 31 км.

Цены на квартиры в столице в зависимости от станции метро.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫