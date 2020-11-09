Работники call-центра маскировались под брокеров и снимали деньги с инвесторов

В Одессе полицейские разоблачили брокерский call-центр.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Работники мошеннического call-центра снимали деньги с украинцев и иностранцев под предлогом привлечения инвестиций и участия в торгах на фондовых биржах.
“Злоумышленники использовали Sip-телефонию, позволявшую совершать звонки из разных стран мира. Представляясь финансовыми брокерами, они предлагали гражданам инвестировать средства в финансовые рынки и известные криптобиржи с целью открытия торгового счета на интернет-платформе и получения стабильной прибыли. В дальнейшем, после открытия счета, правонарушители начинали действовать под видом профессиональных трейдеров. С помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов они осуществляли торговые операции, которые не соответствовали действительности, и завладевали деньгами инвесторов”, – говорится в сообщении.
Полицейские провели обыски в офисном помещении, где действовал call-центр, и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
За мошенничество злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов9 ч. назад - 270 11
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1940 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 2283 6
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2980 3
Аваков предлагает расширить основания для применения электрошокеров (видео)Вчера, 16:00 - 609 3
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 6795
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2980 3
В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 км14 ч. назад - 2232
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1940 9
Кого могут лишить права на наследство6 ч. назад - 1276
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)3 ч. назад - 173
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 262
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 725
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1266 2
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 580