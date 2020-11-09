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Работники call-центра маскировались под брокеров и снимали деньги с инвесторов

Работники call-центра маскировались под брокеров и снимали деньги с инвесторов

В Одессе полицейские разоблачили брокерский call-центр.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Работники мошеннического call-центра снимали деньги с украинцев и иностранцев под предлогом привлечения инвестиций и участия в торгах на фондовых биржах.

“Злоумышленники использовали Sip-телефонию, позволявшую совершать звонки из разных стран мира. Представляясь финансовыми брокерами, они предлагали гражданам инвестировать средства в финансовые рынки и известные криптобиржи с целью открытия торгового счета на интернет-платформе и получения стабильной прибыли. В дальнейшем, после открытия счета, правонарушители начинали действовать под видом профессиональных трейдеров. С помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов они осуществляли торговые операции, которые не соответствовали действительности, и завладевали деньгами инвесторов”, – говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски в офисном помещении, где действовал call-центр, и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

За мошенничество злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

По материалам Газета по-Украински
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