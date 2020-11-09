Укрпочта утвердила график работы на карантине выходного дня

Укрпочта будет работать без изменений в выходные.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Кабинет Министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября. Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе.
«График работы отделений Укрпочты остается без изменений – мы, как и аптеки, работаем в выходные», – написал генеральный директор компании Игорь Смелянский у себя в FACEBOOK.
На время “высокого” сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.
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Оплатить услуги Укрпочты можно онлайн или по безналичному расчету платежными карточками в наиболее загруженных автоматизированных почтовых отделениях Украины в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей. В таких почтовых офисах установлено 5000 POS-терминалов.
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