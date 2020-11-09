Межбанк: рост котировок последних дней будет давить на решения

Пятница на валютном рынке будет достаточно интересным днем с продолжением “загадки” по дальнейшему поведению курса. Основная причина – рост котировок последних дней, что психологически давит на участников торгов на фоне полной зависимости межбанка от действий крупных игроков.

С одной стороны, многие из них не хотят иметь курсовые риски и предпочитают сейчас оперативно закрывать свои текущие валютные обязательства не откладывая это на следующую неделю. Таких покупателей ограничивает в их возможностях приближение периода уплаты налогов и снижение объемов торговой выручки, так как проблемы со сбытом продукции на внутреннем рынке сохраняются из-за низкого платежеспособного спроса большинства населения и бизнеса. Но при этом у другой части потенциальных покупателей валюты ( импортеров энергоносителей и части товаров широкого потребления ) – сейчас даже на фоне такой тяжелой ситуации в экономике нет особых проблем со сбытом как за счет активных сезонных распродаж у ритейлеров, так и за счет роста спроса на бензин и дизтопливо из-за активизации граждан в части поездок на автомобилях из-за карантинных мер.

С другой стороны, крупные продавцы валюты не спешат ее активно распродавать, наблюдая постепенный рост котировок и это сокращает предложение на межбанке. Либо делают это лишь в моменты максимальных котировок по дню, что также не поддерживает гривну во время торговой сессии.

Все это приводит к продолжению зависимости курсового тренда от значительного числа индивидуальных решений отдельных крупных игроков и существенным перекосам спроса и предложения на межбанке в моменты их выходов на рынок.

По нашей информации, в целом сегодня продавцов валюты будет несколько больше, чем покупателей, что может подстраховать гривну в течении сессии даже в моменты выхода на торги основных крупных покупателей.

Эффект завершения рабочей недели также сегодня отразится на статистике торгов, и по прогнозам Finance.ua, 13 ноября объем операций на межбанке составит до $ 160-180 млн при заключении до 530-570 сделок.

Курсы межбанка по нашему прогнозу в пятницу будут в пределах: доллар – коридор 28,05 – 28,25 гривен, евро – коридор 33,05 – 33,40 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10- 28,45 гривен, евро – коридор от 32,80 до 33,50 гривен.

При этом, в кассах банков коридор по евро будет шире – 32,75 – 33,50 гривен, а в обменниках финкомпаний существенно меньше – 33,15 -33,40.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,18 / 28,19

евро – 33,24 / 33,26

Курсы валют на Межбанке

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