СБУ блокировала подпольное производство алкоголя: изъято фальсификата на 3,5 млн грн

Служба безопасности заблокировала в Чернигове незаконные производство и сбыт оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества. Правоохранители изъяли товара более чем на 3,5 млн грн, сообщила пресс-служба СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и производства оперативники обнаружили почти 1,5 т спирта неизвестного происхождения, примерно 1,5 тыс. л готовой к сбыту алкогольной продукции, а также 3,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий.
По предварительным данным, нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра. Они изготавливали фальсификат из сырья неизвестного происхождения в антисанитарных условиях. Подпольный цех функционировал в помещении местного гаражного кооператива.
Готовую продукцию злоумышленники реализовывали под видом известных отечественных и иностранных брендов через одну из оптовых баз и точки розничной торговли в регионе.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств. Производство открыли по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) и ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт поддельных марок акцизного налога) УК Украины.
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