Укравтодор получил €8,4 миллиона банковских гарантий после разрыва контракта с подрядчиком

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) получило 8 460 781,87 евро банковских гарантий после того как разорвало контракт с компанией Sinohydro Corporation Limited (КНР) на реконструкцию дороги в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Отмечается, что сумма уже перечислена банком-эмитентом на счет Укравтодора и будет использована для финансирования строительства обхода города Житомир. После завершения всех юридических процедур, определения объемов работ, которые следует исправить и завершить будет объявлен новый тендер на реконструкцию обхода Житомира.
В Укравтодоре напоминают, что 30 октября этого года ведомство расторгло контракт с компанией Sinohydro Corporation Limited (КНР) на выполнение работ по реконструкции участка дороги М-06 Киев – Чоп, обход г. Житомир, км 129+600 – км 151+730. Причина: нарушение контрактных обязательств и невозможность завершить строительство в определенный срок. Согласно контракту, китайская компания обязалась реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года. Контракт заключили в рамках проекта Укравтодора, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) — «Панъевропейские коридоры»/Европейские дороги Украины II».
Однако подрядчик не продлил срок действия обеспечения исполнения контракта, не учел уведомлений о необходимости исправления результатов работ, не продлил работы в соответствии с условиями контракта без объяснений. Был также выявлен рабочий брак – разрушение цементобетонного покрытия на участке. По выводам компании технадзора IRD ENGINEERING S.R.L. подрядчик не соблюдал методологию проведения строительных работ.
С 30 октября 2020 года участок автодороги передан на эксплуатационное содержание Службы автомобильных дорог в Житомирской области. Для обеспечения безопасного движения транспорта на отдельных участках уже: устроен выравнивающий слой, основание из щебеночно-песчаной смеси и нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона; нанесена временная горизонтальная разметка; укреплены обочины и разделительная полоса асфальтогранулятом.
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