Гетманцев назвал перечень законопроектов, которые будут способствовать детенизации крупного бизнеса

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал пять шагов парламента, которые были сделаны для вывода большого бизнеса из тени, в частности, это принятие ряда законопроектов.
Об этом сообщается на официальном сайте партии “Слуга народа”.
“В последнее время слышу много спекуляций на тему вывода бизнеса из тени. Мол, вы “наводите порядки” только среди малых предпринимателей, а олигархов не трогаете – хоть и обещали. На такие обвинения у меня есть не менее 5 ответов”, – написал Гетманцев.
Так, он привел пять законопроектов, которые выводят большой бизнес из тени:
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