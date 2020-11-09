Гетманцев назвал перечень законопроектов, которые будут способствовать детенизации крупного бизнеса

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал пять шагов парламента, которые были сделаны для вывода большого бизнеса из тени, в частности, это принятие ряда законопроектов.

Об этом сообщается на официальном сайте партии “Слуга народа”.

“В последнее время слышу много спекуляций на тему вывода бизнеса из тени. Мол, вы “наводите порядки” только среди малых предпринимателей, а олигархов не трогаете – хоть и обещали. На такие обвинения у меня есть не менее 5 ответов”, – написал Гетманцев.

Так, он привел пять законопроектов, которые выводят большой бизнес из тени:

Антиоффшорный план: деньги в бюджет, а не за океан. 6 января был принят законопроект №1210. Это так называемый план антиBEPS (Base Erosion and Profit Shifting – размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения). Он поможет пресечь уклонение от уплаты налогов через оффшорные юрисдикции и обеспечить уплату налога в Украине – где олигархи, собственно, и получают прибыль.

Фискализация крупного бизнеса. Все говорят о фискализации ФЛП , то есть введение РРО , но не все понимают, что это касается и крупного бизнеса тоже. В Украине есть крупные компании, которые с помощью ФЛП уклоняются от налогов. “И когда мы следим, что, куда и сколько продали предприниматели, мы автоматически контролируем крупный бизнес и выводим его таким образом из тени, не давая уклоняться от налогов”, – объяснил Гетманцев.

Налоги с иностранных компаний. Речь идет о так называемых контролируемых иностранных компаниях – КИК . Нередко бывает, что предприниматель владеет компанией за рубежом, получает пассивные доходы в Украине, но Украина взамен не получает ничего. Теперь резиденты нашего государства должны платить налоги с таких компаний (закон № 466). Но речь идет не о налогах с их дохода, а с прибыли, которую они получили.

Отмывание денег. Для этого был принят Закон о финансовом мониторинге (№2179). Отныне, если вы переводите кому-то более 400 тысяч грн или переводите эти деньги за границу – за вами будут следить. Банк, увидев эти операции, информирует Госфинмониторинг, который в свою очередь формирует дела (кейсы) и передает в налоговую милицию или другой компетентный орган по надлежащей сфере деятельности. За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 дел на общую сумму 60,3 млрд грн.

Таможня без коррупции. Был принят Закон о режиме общего транзита (№ 78-IX). “Отныне у нас будет обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона в режиме реального времени. И это повысит эффективность использования системы анализа рисков”, – отметил Гетманцев.

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