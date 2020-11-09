День финансов: Аваков за шокеры, а Минэкономики за поддержку бизнеса

Четверг, 12 ноября. О вариантах Минэкономики, инициативах Авакова и предложениях депутатов.

Поддержка бизнеса в период карантина выходного дня. Минэкономики планирует расширить программу «Доступные кредиты 5-7-9%» под нужды бизнеса. В программе планируют расширить круг участников через повышение максимального уровня годового дохода предприятий. Кроме того, правительство выделит 80 млн грн на программу «Частичная безработица». Еще одним вариантом поддержки бизнеса, который рассматривает Минэкономики, является получение бизнесом грантов.

Подробнее о том, как Украина переживет формат «карантина выходного дня», какие ожидаются отношения Байдена с Украиной, и спасет ли мир экспериментальная вакцина от COVID-19, рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua.

Добавим, в период действия «карантина выходного дня» работа общественного транспорта прекращаться не будет.

Пенсия в «единое обращение». Правительство упростило процедуру оформления пенсий. Если ранее после обращения в Пенсионный фонд нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь достаточно только написать дополнительное заявление в Фонде.

Условия предоставления транша от МВФ. Глава Национального банка Кирилл Шевченко надеется, что миссия посетит Украину уже до конца этого года. Сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов: первый касается решения Конституционного Суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй – проект бюджета Украины на 2021 год, третий – работы самого Национального банка. По его словам, для того чтобы появились даты, надо достичь прогресса во всех блоках вопросов.

Больше электрошокеров по инициативе Авакова. Кабмин поддержал инициативу министра внутренних дел Арсена Авакова о внедрении более широкого использования полицейскими электрошокеров. По словам Авакова, применение электрошоковых устройств – это гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, причинив ему меньше вреда по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием.

Кроме того, Аваков планирует решить вопрос незаконных застроек. По его словам, масштабы этой беды просто поражают, а количество пострадавших инвесторов исчисляется десятками тысяч. Только в мошеннической строительной схеме Войцеховского заложниками стали более десяти тысяч граждан, а недостроенными и не введенными в эксплуатацию остались более сорока жилых комплексов. Для решения этих проблем при Кабмине была создана межведомственная рабочая группа. Чем она будет заниматься, читайте здесь.

Цифровые паспорта узаконят. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4355, который позволит украинцам пользоваться цифровыми паспортами. Согласно пояснительной записке, е-паспорт – это паспорт гражданина Украины в форме электронного отображения информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, вместе с уникальным электронным кодом (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом), а также информации о месте проживания (при наличии), кроме оцифрованных отпечатков пальцев рук человека.

Налогообложение посылок из-за рубежа предлагают уменьшить. Депутаты также зарегистрировали законопроект, которым предлагают повысить необлагаемую стоимость международных посылок. Так, планируют увеличить максимальную суммарную фактурную стоимость товаров при ввозе на таможенную территорию Украины для физического лица, которая не подлежит налогообложению, со 100 евро до 300 евро. А также повысить необлагаемую стоимость международных посылок для ФЛП и юрлиц со 150 евро до 400 евро.