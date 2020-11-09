0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Бриллиант "Призрак Розы" продали на аукционе за $26,6 млн (фото)

Бриллиант "Призрак Розы" продали на аукционе за $26,6 млн (фото)

Фантастический яркий пурпурно-розовый алмаз овальной формы с модифицированной бриллиантовой огранкой и весом 14,83 карата без оправы, добытый российской компанией “Алроса” в Якутии, ушел с молотка вечером в среду, 11 ноября, на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн).

Об этом сказано на сайте аукциона Sotheby’s.

Стоимость драгоценного камня оценивалась в $23-38 млн. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории России. Вес обнаруженного алмаза составил 27,85 карата.


Фото Sotheby’s

Название бриллианта – в честь балета Михаила Фокина “Призрак Розы”, который впервые поставили в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.


Фото Sotheby’s

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.