Бриллиант "Призрак Розы" продали на аукционе за $26,6 млн (фото)

Фантастический яркий пурпурно-розовый алмаз овальной формы с модифицированной бриллиантовой огранкой и весом 14,83 карата без оправы, добытый российской компанией “Алроса” в Якутии, ушел с молотка вечером в среду, 11 ноября, на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн).

Об этом сказано на сайте аукциона Sotheby’s.

Стоимость драгоценного камня оценивалась в $23-38 млн. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории России. Вес обнаруженного алмаза составил 27,85 карата.



Фото Sotheby’s

Название бриллианта – в честь балета Михаила Фокина “Призрак Розы”, который впервые поставили в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.



Фото Sotheby’s