Бриллиант "Призрак Розы" продали на аукционе за $26,6 млн (фото)

Фантастический яркий пурпурно-розовый алмаз овальной формы с модифицированной бриллиантовой огранкой и весом 14,83 карата без оправы, добытый российской компанией “Алроса” в Якутии, ушел с молотка вечером в среду, 11 ноября, на аукционе в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн).
Об этом сказано на сайте аукциона Sotheby’s.
Стоимость драгоценного камня оценивалась в $23-38 млн. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного на территории России. Вес обнаруженного алмаза составил 27,85 карата.
Фото Sotheby’s
Название бриллианта – в честь балета Михаила Фокина “Призрак Розы”, который впервые поставили в труппе Русского балета Михаила Дягилева в 1911 году.
Фото Sotheby’s
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль9 ч. назад - 889 21
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"6 ч. назад - 2760 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)6 ч. назад - 1041 4
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 4212 4
Киевстар запустил услугу eSIM3 ч. назад - 596 3
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 4212 4
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"6 ч. назад - 2760 9
Ощадбанк снизил ставки по ипотекеВчера, 19:00 - 1618 1
В октябре снизились цены на столичную недвижимостьВчера, 20:03 - 1309
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток5 ч. назад - 1177
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)7 ч. назад - 110
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 561
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1153 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 534
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 873 2