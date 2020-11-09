В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 км

На украинский рынок выходит новый хэтчбек Toyota Yaris, причем сразу в версии Hybrid. Цены будут объявлены в декабре.

Об этом сообщает официальное представительство Toyota в Украине на своем сайте.

Toyota Yaris Hybrid является компактным хэтчбеком, который оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем (92 л.с.) и электромотором на 80 «лошадей». Общая мощность силовой установки – 116 сил, до 100 км/ч она ускоряет автомобиль за 9,7 сек.

Исключительно на электротяге (также небольшая батарея) машина может ехать с максимальной скоростью 130 км/ч. В городских условиях Yaris Hybrid расходует 2,7 л топлива, на шоссе – чуть более трех литров.

Напомним, в Германии базовый Toyota Yaris Hybrid продается по цене от 19 990 евро.