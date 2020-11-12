В какой валюте сейчас наиболее выгодно хранить сбережения - опрос (инфографика)

В Украине валютой, которая пользуется наибольшим доверием граждан, является доллар США — именно эту валюту большая часть украинцев (42%) считает наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения денежных сбережений.

Об этом сказано в результатах октябрьской аналитики Research & Branding Group.

Евро. В этом качестве евро уступает доллару вдвое — эту валюту предпочитают 21% украинцев.

Гривна. Ее как способ сохранения накоплений сейчас предпочли бы лишь 6% жителей Украины. При этом 14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, а еще 16% — не определились.

Доверие к гривне в октябре 2020 года стало самым низким за последние 12 лет, а по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое.

Зато доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, а евро сохранило прошлогодний уровень доверия.

Сравнительно более низкий уровень доверия к доллару и евро наблюдается среди украинцев старшей возрастной группы и среди жителей восточного и южного регионов Украины, а доверие к гривне является наименьшим в ​​центральных областях.

Мнения украинцев относительно обоснованности текущего курса гривны разделились:

29% опрошенных считают курс гривны по отношению к доллару и евро заниженным (16% существенно, а 13% — незначительно).

Почти столько же украинцев (27%) считают курс гривны относительно американской и европейской валют завышенным (17% существенно, а 11% — незначительно).

Соответствующим реалиям валютного рынка курс гривны считает 16% жителей Украины. Впрочем, значительная часть опрошенных (27%) — в данном вопросе не определились.



По сравнению с прошлым годом увеличилось число тех, кто считает курс гривны завышенным – на 12% стало больше тех, кто считает переоцененность гривны значительной и на 3% — незначительной. Зато число тех, кто считает гривну немного недооцененной, на 4% уменьшилось. Уменьшилось (на 7%) и число тех, кто считает текущий курс гривны обоснованным.

Чаще значительно заниженным курс гривны считают «сорокалетние» украинцы, жители городов (кроме областных центров) и жители Востока Украины. Зато значительно завышенным его чаще всего считают жители областных центров и жители Юга Украины.

Прогнозы и ожидания. Сейчас относительное большинство украинцев (39%) ожидают роста курса гривны в ближайшие полгода. Противоположные ожидания имеют 14% опрошенных. Каждый четвертый (24%) считает, что курс гривны останется на нынешнем уровне и почти столько же респондентов (23%) — не определились.

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