В какой валюте сейчас наиболее выгодно хранить сбережения - опрос (инфографика)

В Украине валютой, которая пользуется наибольшим доверием граждан, является доллар США — именно эту валюту большая часть украинцев (42%) считает наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения денежных сбережений.
Об этом сказано в результатах октябрьской аналитики Research & Branding Group.
Евро. В этом качестве евро уступает доллару вдвое — эту валюту предпочитают 21% украинцев.
Гривна. Ее как способ сохранения накоплений сейчас предпочли бы лишь 6% жителей Украины. При этом 14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, а еще 16% — не определились.
Доверие к гривне в октябре 2020 года стало самым низким за последние 12 лет, а по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое.
Зато доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, а евро сохранило прошлогодний уровень доверия.
Сравнительно более низкий уровень доверия к доллару и евро наблюдается среди украинцев старшей возрастной группы и среди жителей восточного и южного регионов Украины, а доверие к гривне является наименьшим в центральных областях.
Мнения украинцев относительно обоснованности текущего курса гривны разделились:
Соответствующим реалиям валютного рынка курс гривны считает 16% жителей Украины. Впрочем, значительная часть опрошенных (27%) — в данном вопросе не определились.
По сравнению с прошлым годом увеличилось число тех, кто считает курс гривны завышенным – на 12% стало больше тех, кто считает переоцененность гривны значительной и на 3% — незначительной. Зато число тех, кто считает гривну немного недооцененной, на 4% уменьшилось. Уменьшилось (на 7%) и число тех, кто считает текущий курс гривны обоснованным.
Чаще значительно заниженным курс гривны считают «сорокалетние» украинцы, жители городов (кроме областных центров) и жители Востока Украины. Зато значительно завышенным его чаще всего считают жители областных центров и жители Юга Украины.
Прогнозы и ожидания. Сейчас относительное большинство украинцев (39%) ожидают роста курса гривны в ближайшие полгода. Противоположные ожидания имеют 14% опрошенных. Каждый четвертый (24%) считает, что курс гривны останется на нынешнем уровне и почти столько же респондентов (23%) — не определились.
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