С начала года в Украине закупили медицинского кислорода почти на 180 миллионов

С начала 2020 года больницы в Украине потратили на медицинский кислород почти 180 млн грн. Больше всего – в марте и октябре.
Об этом сообщает мониторинговая площадка Dozorro в Фейсбуке.
“После напряженной весны, когда на рынке были дефицитными едва ли не все товары для борьбы с COVID-19, ситуация успокоилась. И сейчас закупить все необходимое значительно легче. Однако больницы столкнулись с новой проблемой – нехваткой медицинского кислорода. С начала года на медицинский кислород потратили почти 180 млн грн”, – говорится в сообщении.
В эту сумму входят и те закупки, которые делали “нековидные” больницы – для проведения операций и лечения других болезней. По объемам приобретенного кислорода лидерами являются март и октябрь.
Больше всего кислорода купили в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях, меньше всего – в Черкасской, Кировоградской и Черниговской.
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