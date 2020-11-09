"Нафтогаз" получил 19 миллиардов убытков за неполный год – Витренко

За 9 месяцев 2020 года НАК “Нафтогаз Украины” получил 18,7 миллиарда гривен убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года “Нафтогаз” получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривен.
Об этом написал бывший топ-менеджер “Нафтогаза” Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
“О таких данных из отчетности Нафтогаза как отдельного юридического лица меня неофициально уведомили мои источники. Теперь хочется услышать официальную информацию от Нафтогаза и от правительства. Также хотелось бы увидеть и консолидированную отчетность группы Нафтогаза”, – написал Витренко.
“Объясняя убытки за первое полугодие, руководство Нафтогаза ставило в пример Shell, у которого тоже за этот период был убыток. Мол, эти убытки – не следствие неэффективного менеджмента, а следствие снижения цен на газ и нефть, от которого страдают все нефтегазовые компании”, – добавил он, уточнив, что за 9 месяцев прибыль Shell составила 489 млн долларов.
Также Витренко отметил, что цена на газ на оптовом рынке Украины выше, чем в Европе.
“…Нафтогаз еще и до сих пор не опубликовал и не прокомментировал свою финансовую отчетность за 9 месяцев… Это очередное подтверждение того, что Нафтогаз декларирует прозрачность, а на практике мы видим противоположные вещи. А наблюдательный совет традиционно закрывает на это глаза”, – заявил Витренко.
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