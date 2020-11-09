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Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

Google Фото отключает бесплатную безлимитную загрузку фотографий

После того как пять лет подряд можно было хранить неограниченное количество бесплатных резервных копий фотографий в “высоком качестве”, Google Фото отключает вольницу. С 1 июня 2021 года на одну учетную запись будет приходиться не более 15 гигабайт. Без исключений.

Изменение в политике компании придет вместе с другими изменениями политики Google Диска. Также, сообщает The Verge, вводится новая политика удаления данных из неактивных учетных записей, в которые никто не входил минимум два года.

Хорошая новость в том, что до 1 июня безлимит работает, и все загруженные до перехода на новую политику изображения не учитываются.

Напомним, сейчас в Google Фото бесплатно можно загрузить любое количество снимков, которые автоматически сжимаются для эффективного хранения. Фото “исходного качества” уже учитываются в доступных 15 гигабайтах.

При этом для владельцев Pixel (смартфон от Google) бесплатная загрузка фото сохраняется.

В компании объясняют, что они и так предоставляют больше места, чем другие: 15 гигабайт против 5 от Apple iCloud. И уверяют: 80% пользователей сервиса хватит этого минимум на три года.

Чтобы смягчить переход, компания обещает вовремя предупредить о достижении предела в 15 гигабайт, и добавляет новые инструменты управления хранилищем — в том числе упрощает поиск и удаление размытых фото и снимков экрана.

Все это — часть политики, которая побуждает людей подписаться на хранилище Google One.

По материалам Дело
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