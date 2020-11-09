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В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ

В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен зарегистрировать так называемый “банковский” законопроект, принятие которого является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Об этом написал председатель комитета Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.

“Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам”, – написал Гетманцев.

О чем речь в законопроекте:

  • Национальному банку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности их деятельности.
  • Для укрепления корпоративного управления в банках законопроектом также предлагается ужесточить требования к наблюдательным советам финучреждений, а также к системе внутреннего контроля и управления рисками.
  • Предлагается ввести новую структуру и требования к капиталу банков, что позволит им оставаться стабильными, в том числе в кризисные периоды.

Справка Finance.ua:

  • Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ.
По материалам Finance.UA
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