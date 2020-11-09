В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен зарегистрировать так называемый “банковский” законопроект, принятие которого является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
Об этом написал председатель комитета Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.
“Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам”, – написал Гетманцев.
О чем речь в законопроекте:
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