День финансов: карантин выходного дня, время для пенсионеров, феномен недвижимости Мюнхена

Среда, 11 ноября. Решение по карантину выходного дня принято. Ждать ли поддержку?

В Украине ввели карантин выходного дня. С 14 ноября вводят новые ограничения, которые будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Каждые выходные.

Согласно решению правительства, в выходные будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, ТРЦ и непродуктовых магазинов. Запретили и проведение культурных мероприятий. При этом Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров.

Кабмин готов подставить плечо бизнесу. Во всяком случае об этом говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. “Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим программы поддержки”, – пишет Шмыгаль. Подробнее о программах, которые собрались расширить.

Три источника финансирования борьбы с Covid-19. По словам того же премьера, коронавирусный фонд на сегодня является абсолютно открытым, на сайте Министерства финансов видно каждую гривну, которая распределена и которая использована.

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