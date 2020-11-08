День финансов: карантин выходного дня, время для пенсионеров, феномен недвижимости Мюнхена

Среда, 11 ноября. Решение по карантину выходного дня принято. Ждать ли поддержку?
В Украине ввели карантин выходного дня. С 14 ноября вводят новые ограничения, которые будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Каждые выходные.
Согласно решению правительства, в выходные будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, ТРЦ и непродуктовых магазинов. Запретили и проведение культурных мероприятий. При этом Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров.
Кабмин готов подставить плечо бизнесу. Во всяком случае об этом говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. “Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим программы поддержки”, – пишет Шмыгаль. Подробнее о программах, которые собрались расширить.
Три источника финансирования борьбы с Covid-19. По словам того же премьера, коронавирусный фонд на сегодня является абсолютно открытым, на сайте Министерства финансов видно каждую гривну, которая распределена и которая использована.
Боятся ли украинцы штрафов за отсутствие маски? 6 ноября депутаты приняли законопроект, согласно которому ответственность украинцев-нарушителей масочного режима изменили. Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца – от 170 до 255 гривен. Правда, штрафовать смогут на месте. Мы решили спросить читателей, что они думают об этом и планируют ли платить?
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖК Укрбуда. Холдинговая компания Киевгорстрой ввела в эксплуатацию жилой комплекс Пектораль в Святошинском районе Киева, ранее принятый в управление от строительной компании Укрбуд Девелопмент.
Расскажем о недвижимости в Мюнхене. Если вы также привыкли наблюдать и за недвижимостью за рубежом, рекомендуем ознакомиться с материалом о Мюнхене.
Почему мы пишем именно об этом городе, спросите вы? Второй год подряд Мюнхен отмечается самым высоким уровнем переоценки жилья. Нигде в Германии и ни в одном городе мира нет такого разрыва между ценами на недвижимость и доходами местных жителей. Finance.ua разобрался, в чем причина:
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