Воровали из банкоматов: в Польше полиция задержала двух украинцев (фото, видео)

В Польше правоохранители задержали двух граждан Украины за кражу со взломом банкомата. Инцидент произошел в городе Дембе-Вельке в Мазовецком воеводстве.
Об этом пишет stopcor.
Работники правоохранительных органов Польши на месте преступления задержали 51-летнего украинца. Во время допроса мужчина признался, что действовал не один. С ним был 34-летний соучастник, которого позже задержали в одном из хостелов Люблина, где он скрывался.
Обоих мужчин подозревают в серии краж из банкоматов методом Black-box, которые были совершены в Варшаве и в и Люблинском воеводстве в конце октября и в ноябре 2020 года. Использованный метод кражи предусматривает, что на место для карты вставляют специальный картридж, который может считывать данные с магнитной ленты и выполнять дополнительные команды.
Во время обыска полиция Польши нашла у подозреваемых навигационные устройства, несколько мобильных телефонов, балаклавы, одежду и специализированное оборудование: кабели, спортивные камеры, фонарики и перчатки, передает “Факты ICTV”.
Также правоохранителями были изъяты деньги в разной валюте, распечатки из обменного пункта и подтверждение выплат многочисленных сумм на Bitcoin.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"12 ч. назад - 2669 13
Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавирусаВчера, 20:41 - 1184 11
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского8 ч. назад - 828 8
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ7 ч. назад - 1238 6
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеров2 ч. назад - 335 2
"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "еврономера"12 ч. назад - 2669 13
Рынок топлива замер в ожидании новых ценВчера, 19:00 - 2407
НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из УкраиныВчера, 20:00 - 1553 1
В Украине ввели карантин выходного дня2 ч. назад - 1294 1
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают судьи КСУ7 ч. назад - 1238 6
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)6 ч. назад - 225
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Позавчера, 12:10 - 980 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 450
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 809 2
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 1388 2