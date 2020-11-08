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Воровали из банкоматов: в Польше полиция задержала двух украинцев (фото, видео)

Воровали из банкоматов: в Польше полиция задержала двух украинцев (фото, видео)

В Польше правоохранители задержали двух граждан Украины за кражу со взломом банкомата. Инцидент произошел в городе Дембе-Вельке в Мазовецком воеводстве.

Об этом пишет stopcor.

Работники правоохранительных органов Польши на месте преступления задержали 51-летнего украинца. Во время допроса мужчина признался, что действовал не один. С ним был 34-летний соучастник, которого позже задержали в одном из хостелов Люблина, где он скрывался.

Обоих мужчин подозревают в серии краж из банкоматов методом Black-box, которые были совершены в Варшаве и в и Люблинском воеводстве в конце октября и в ноябре 2020 года. Использованный метод кражи предусматривает, что на место для карты вставляют специальный картридж, который может считывать данные с магнитной ленты и выполнять дополнительные команды.

Во время обыска полиция Польши нашла у подозреваемых навигационные устройства, несколько мобильных телефонов, балаклавы, одежду и специализированное оборудование: кабели, спортивные камеры, фонарики и перчатки, передает “Факты ICTV”.

Также правоохранителями были изъяты деньги в разной валюте, распечатки из обменного пункта и подтверждение выплат многочисленных сумм на Bitcoin.

По материалам Finance.UA
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