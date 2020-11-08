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С начала года в Украине зарегистрировано свыше 25 тыс. обращений по поводу интернет-мошенничества

С начала года в Украине зарегистрировано свыше 25 тыс. обращений по поводу интернет-мошенничества

С начала 2020 года в киберполицию поступило более 25,6 тыс. (или 80%) обращений, связанных с интернет-мошенничеством – через фишинг и продажу несуществующих товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

“Сообщения о мошеннических действиях в Интернете составляют 80% от всех обращений граждан. Наиболее распространенными видами мошенничества в виртуальном пространстве являются продажа несуществующих товаров, а также фишинговые онлайн-магазины”, – отметили в полиции.

Всего с начала этого года киберполиция зарегистрировала более 32 тысяч обращений граждан.

Сообщается, что чаще всего воры обманывают граждан, продавая несуществующие товары на площадках объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях главное условие покупки – полная предоплата за товар.

Также еще одна распространенная схема мошенников – создание фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на популярные Интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатель не только остается без желаемого товара, но и “передает” данные банковской карты аферисту.

По материалам УНН
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