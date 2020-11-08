В НАПК предыдущий состав скрыл данные о незадекларированных активах на 900 млн

Предыдущий состав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) скрыл информацию о незадекларированных активах на 900 млн грн.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
“Только с мая НАПК выявило незадекларированных активов на полмиллиарда гривен, еще 900 миллионов гривен были скрыты предыдущим составом НАПК. Финансирование НАПК при этом – 400 миллионов гривен. За 9 месяцев работы мы обнаружили незадекларированных активов на 1,4 миллиарда гривен”, – рассказал глава НАПК Александр Новиков в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.
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Таким образом, отметил он, за 9 месяцев работы обнаружили незадекларированных активов на 1,4 миллиарда гривен.
Новиков также добавил, что без внесения изменений в решение КСУ ни один закон не сможет полностью восстановить антикоррупционную систему.
“Все законопроекты, поданные разными фракциями, не будут иметь никакого смысла без решения вопроса Конституционного Суда. Пока парламент не вернет себе субъектность, Конституционный Суд будет отменять все решения, какие бы парламент ни принимал, никак это не обосновывая”, – подытожил Новиков.
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