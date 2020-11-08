Потребности рынка труда повлияют на реформу профтехобразования - Минэкономики

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства состоялась встреча с представителями программы «U4Skills: лучшие навыки для современной Украины» для поддержки реформы профессионально-технического образования в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что в настоящее время программа вводится в 7 пилотных регионах: Винницкой, Полтавской, Запорожской, Ривненской, Львовской, Николаевской и Черновицкой областях. В дальнейшем опыт этих регионов будет распространяться на всю страну. Внедрение программы ЕС и его государств-членов – Германии, Финляндии, Польши и Эстонии, осуществляется в сотрудничестве с центральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и другими заинтересованными стейкхолдерами для того, чтобы максимально достоверно определить отраслевой и количественный запрос на различных специалистов в регионах Украины.
«Государство заинтересовано в партнерстве ради эффективного построения комплексной системы анализа рынка труда, дальнейшей интеграции полученных данных с государственным заказом и актуализации направлений подготовки специалистов в соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда в Украине. Для нас важно провести эффективные и жизнеспособные изменения, чтобы выпускники могли находить работу, а не пополнять перенасыщенные специалистами отрасли, в которых мало свободных рабочих мест», – прокомментировала проект первая заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.
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