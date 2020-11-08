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10 лет роста: как развивалась одна из первых микрофинансовых организаций

10 лет роста: как развивалась одна из первых микрофинансовых организаций

Компания «ШвидкоГроші» – одна из первых компаний, которая начала выдавать быстрые займы в Украине – за десять лет существования стала свидетелем эволюции рынка кредитования и постепенного изменения портрета клиента.

«Мы вышли на рынок с уникальным предложением – оформление кредита за 20 минут! В то время популярностью пользовались банки, где необходимо было подать заявку и только на следующий день их представители могли связаться с человеком. Не удивительно, что к нам сразу же потянулись люди, которым нужны были деньги здесь и сейчас», – вспоминает директор ШвидкоГроші Александр Холод.
По его словам, бум потребительского кредитования Украина пережила еще до появления компании – в 2006-2008 годах. Тогда небольшие кредиты выдавали всем подряд. Но уже вскоре МФО сделали для себя выводы и научились относиться к кредитам с большей осторожностью. Именно с такими принципами и появилась на рынке компания ШвидкоГроші.

«Что бы не менялось, одна вещь остается неизменной: людям всегда нужны деньги на неотложные цели, – рассказывает Александр Холод. – Поэтому именно клиент диктует нам, как организовывать работу, какие изменения вносить и куда в целом двигаться дальше».

По словам директора ШвидкоГроші, кардинально портрет клиента начал меняться в последние пять лет. Появились более молодые заемщики, которые не хотят тратить время на походы в отделения. Им нужно получать деньги быстро: не выходя из дома, или занимаясь своими делами. Поэтому компания начал ориентироваться на предоставление услуг онлайн. На сегодня 70% клиентов приходят в ШвидкоГроші, заполняя форму на сайте.

Но, подчеркивает Александр Холод, остались 30% людей, для которых легче прийти в отделение. Поэтому количество отделений компании не уменьшилось, они работают во всех областях Украины.
«Наша компания строго соблюдает законодательство, поэтому мы не начисляем заемщикам одновременно и проценты, и пеню. Кроме того, всегда передаем информацию о своих клиентах в бюро кредитных историй», – рассказывает Александр Холод.

«ШвидкоГроші» с самого начала своей работы делают акцент на обучении украинцев основ финансовой грамотности. Компания помогает людям быть ответственными и возвращать деньги, которые они берут взаймы. Начиная с маленьких кредитов, клиенты учатся правильно вести себя с большими суммами, понимают все правила и как сделать так, чтобы переплачивать по минимуму.

“У нас много идеи и планов, с помощью которых мы хотим стать еще ближе и удобнее клиенту, чтобы в необходимый момент, когда ему понадобились деньги, всегда подстраховать финансово, – говорит Александр Холод. – Именно поэтому мы уделяем очень много внимания профессиональному развитию наших сотрудников и используем самые лучшие мировые практики по работе с клиентами”.

По материалам ШвидкоГроші
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